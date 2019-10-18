Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump yaptığı açıklamada, "Az önce Erdoğan ile telefonda görüştüm" ifadesini kullandı.

Trump "Erdoğan anlaşmadan memnun" ifadesini kullandı.

"TERÖRİZMİ YENELİM"

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." mesajını paylaştı.

Trump, "Ateşkes ya da ara verme Erdoğan da Kürtler de buna istekli" diye konuştu.

Başkan Erdoğan "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" ifadelerini kullanmıştı.