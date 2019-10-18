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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 19:11

Son dakika: Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Terörizmi yenelim

Son dakika haberine göre, Başkanı Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump yaptığı açıklamada, "Az önce Erdoğan ile telefonda görüştüm" ifadesini kullandı. ABD Başkanı , Başkan 'ın dünkü Twitter mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." mesajını paylaştı.

Trump: Terörizmi yenelim

Son dakika haberine göre, Başkanı Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump yaptığı açıklamada, "Az önce Erdoğan ile telefonda görüştüm" ifadesini kullandı.

Trump "Erdoğan anlaşmadan memnun" ifadesini kullandı.

"TERÖRİZMİ YENELİM"
ABD Başkanı , Başkan 'ın dünkü Twitter mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." mesajını paylaştı.

Trump, "Ateşkes ya da ara verme Erdoğan da Kürtler de buna istekli" diye konuştu.

Başkan Erdoğan "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" ifadelerini kullanmıştı.

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