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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 18:36

AK Parti'den 'a 295 bin metrekare park! 'den yeşil alana kırmızı ışık!

AK Parti Grubu'nun teklifi ile, 7 değişik ilçede imar planlarında değişik fonksiyondaki alanlar park alanına çevrildi. 'nin red oyuna rağmen teklif Meclisi'nden geçti ve böylece 'a yaklaşık 300 bin metrekare park alanı kazandırılmış oldu.

CHP'den yeşil alana kırmızı ışık! AK Parti'nin oylarıyla geçti

AK Partili , Esenler, , Tuzla, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli ve 'ta mülkiyeti İBB'ye ait olan ve imar planlarında değişik fonksiyonlardaki toplam 295 bin metrekare alanın park alanına çevrilmesi için 'ne teklifte bulundu.

İBB Meclisi de bunu İmar ve 'na havale etti. Teklif üzerinde çalışan İmar ve Bayındırlık Komisyonu teklifi uygun bularak raporunu İBB Meclisi'ne sundu.

CHP YEŞİLE HAYIR DEDİ
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18 Ekim 2019 Cuma günkü oturumunda görüşülerek oylandı. 'li ve İYİ Partili Meclis Üyeleri, teklifin meclise geliş şeklinin usule aykırı olduğunu iddia ederek hayır oyu kullandılar. Rapor, AK Parti ve 'li Meclis Üyelerin oyu ile kabul edildi.

GÖKSU TWİTTER'DEN PAYLAŞTI
Esenler Belediye Başkanı ve İBB Ak Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu kararı Twitter hesabından duyurdu. Göksu paylaşımında, "İBB AK teklifi, CHP Grubunun HAYIR oyuna rağmen 320 bin metrekare parselin 295 bin metrekaresini daha umuza yeşil alan olarak kazandırdık. Beşiktaş, Şişli, Esenler, Eyüpsultan, Tuzla, Başakşehir ve Kağıthane ilçelerimizde bulunan bu alanlar tüm İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.

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