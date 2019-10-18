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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 19:28

Son dakika: Pompeo: "'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz"

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ve ABD arasında "'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma" konusunda "Dün 'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz." açıklamasında bulundu.

ABD'den yeni açıklama: Ankara'da verilen sözlerin...

Pompeo, 'in başkenti 'den, 'nın başkenti 'e geçerken uçakta Politico muhabirinin sorularını yanıtladı.

ve arasında konusunda dün varılan anlaşmaya yönelik bazı eleştirilere yanıt veren Pompeo,"(Suriye'nin kuzeydoğusu) Bölgede, düzensiz kuvvetler var. Tam olarak bunların ne olduğunu bilmiyorum, ama dün Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz. Ayrıca SDG'nin bulunduğu iki bölgedeki (YPG/PKK unsurları) kuvvetlerin ayrılmaya başladığına dair duyumlarımız var. Bu nedenlere ateşkesin temel elementleri yerine getiriliyor diyebiliriz." diye konuştu.

Pompeo, söz konusu anlaşmanın başarılı olmasını umduklarını vurgulayarak, "Bu anlaşmanın daha hızlı, daha net ve daha kolay yoldan yapılmasını istersiniz. Ancak çalışmamız lazım. Bu anlaşmanın uygulanması, izlenmesi ve şartların gerçekten yerine getirildiğinden emin olmamız lazım." yorumunu yaptı.


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