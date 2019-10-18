Barış Pınarı Harekatı ile tüm dengeler değişti! İşte Türkiye'nin kazanımları

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı Suriye'deki çatışmalar sonucu oluşan haritayı bambaşka bir hale getirdi. ABD'nin son bir kaç yıldır Türkiye'nin sınırında oluşturmaya çalıştığı Kürt koridoru Barış Pınarı harekatıyla 9 gün içinde darmadağın oldu.

TÜRKİYE 9 GÜNLÜK HAREKATLA NE KAZANDI?

Barış Pınarı harekatı 9 Ekim'de başladı ve 17 Ekim'de ABD ile yapılan görüşme sonrasında ara verildi. Bu 9 gün içinde Tel Abyad ve Resulayn alındı kritik önemdeki M4 yolunun kontrolü Türkiye'ye geçti.

Türkiye 444 kilometrelik sınırından YPG'nin çekilmesini istiyordu. Harekatın saha kısmında 3 alan temizlenirken, masadaki kısmında ise geriye kalan bölgeler için söz aldı.

Türkiye'nin sahada ve masada kazandığı yerler şöyle:







Harekatın değiştirdiği harita Türkiye'nin önüne yeni bir tablo ve yeni bir rota çıkardı. 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşme, sahada değişen durum sebebiyle artık çok daha önemli.

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı harekatı öncesindeki harita ise şöyleydi:





İngiliz BBC kanalında yer alan bir analizde harekat sonrasında sahadaki dengelerin değişimine dikkat çekildi. Analizde şu yorum yapıldı:

TÜRK-RUS-SURİYELİ-ABD'Lİ ASKERLER AYNI YERDE

ABD ve SDG'nin çekildiği Menbic ve Kobani'ye Rusya ve Suriye ordularının girmesi, çok dar bir bölge içinde Türk, Rus, Suriyeli ve ABD'li askerlerin bir arada bulunmalarına yol açıyor.

Çavuşoğlu, bu iki kentle ilgili durumun Türkiye-Rusya arasındaki mevcut kanallarla ele alınacağını, Pence'in de zaten bu bölgelerle ilgili olarak "Ruslarla konuşursunuz" yanıtını verdiğini söyledi.

BUNDAN SONRA RUSYA'NIN NE DİYECEĞİ ÖNEMLİ

Analistler, bu durumun, 9 Ekim öncesine kadar Fırat Nehri'ndeki doğusunda kalan bölgeyle ilgili konuları sadece ABD ile görüşen Türkiye'nin bundan sonraki süreçte Rusya'nın da görüşlerine dikkat vermesi gerektiğini göstermesi açısından önemli olduğunun altını çiziyor.

22 EKİM'DEKİ GÖRÜŞME ÇOK ÖNEMLİ

Uzmanlar, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 22 Ekim'de, yani 120 saatlik sürenin dolduğu bir günde görüşecek olması bu görüşmenin önemini şimdiden artırmış durumda olduğuna dikkat çekerek, gelinen noktada, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte Rusya ve ABD arasında çok daha dengeli bir politika izlemek durumunda kalacağını ifade ediyor.





KURŞUN ATMADAN MASADA KAZANDIK

Sınırında YPG tehdidini istemeyen Türkiye, anlaşmayla birlikte askeri harekata gerek kalmadan sınır boyunca güvenli bölgenin oluşturulmasını ve hakimiyetinin Türk askerinde olmasını sağladı.

TÜRKİYE'NİN ZAFERİ

Türkiye'nin masada aldığı bu sonuç, Amerikan siyasetinde de büyük bir etkiye neden oldu. Başkan Donald Trump'a muhalif isimler, anlaşmayı Türkiye'nin zaferi olarak nitelendirdi. Benzer ifadeler, Amerika'nın en güçlü gazetelerinden olan New York Times ve Washington Post'un manşetlerini de süsledi.

