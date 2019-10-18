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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 13:06

ile varılan uzlaşma sonrası sınırda son durum!

’nin ’de, Fırat’ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü ’na, ile varılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara vermesiyle birlikte, bölgede sessizlik hakim oldu. ların yoğun olarak yaşandığı ’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki ile Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn ilçelerinde silah sesleri susarken, sınır hattında güvenlik güçlerinin teyakkuz hali ise sürüyor.

Sınırda son durum

'nin güney komşusu 'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan yerleşim alanları, 2015 yılından itibaren terör örgütü PKK/ kontrolüne girdi. Terör örgütünün ele geçirdiği alanlardaki sivilleri uyguladığı baskı ile göçe zorlaması, Türkiye'nin tepkisine yol açtı.



Teröristlerin sınır güvenliğini tehdit etmesinin ardından Türkiye bölgeye operasyon yapacağı mesajını verdi.

Bunun üzerine Türkiye ile arasında Ağustos ayında yapılan görüşmelerde Fırat'ın doğusundaki bölgenin güvenli hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Bu doğrultuda 'nın Akçakale ilçesinde iki ülke askerlerinin görev aldığı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu.

Ortak kara ve hava devriyelerinin yapıldığı merkezin istenilen şekilde ilerleyememesi üzerine Türkiye, 9 Ekim günü Barış Pınarı ismini verdiği harekatı başlattı.



Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristler, sınırı geçen () ile Suriye Milli Ordusu () askerleri tarafından etkisiz hale getirildi. Köyleri bir bir terör örgütünden arındıran TSK ve SMO askerleri, Akçakale'nin karşısındaki Telabyad ile Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn kentlerinde de kontrolü sağladı.

Aynı süreçte teröristler tarafından işgal ettikleri alanlardan atılan roket ve havanlar Türkiye'de sivillerin hayatını kaybetmesine neden oldu. 20 sivilin şehit olduğu saldırıların yapıldığı alanlar da sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından ateş altına alındı.



120 SAATLİK ARA SESSİZLİK GETİRDİ
Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü ile ilgili, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, beraberindeki heyetle Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililer ile yapılan toplantıların ardından harekata 120 saatlik ara verilmesi ve bu süreçte teröristlerin tahkimatlarını tahrip ederek, 32 kilometre geriye çekilmesi kararlaştırıldı.

Alınan bu kararın ardından sabah saatlerinden itibaren Akçakale'nin karşısındaki ile Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da sessizliğin hakim olduğu görüldü.


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