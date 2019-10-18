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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 12:38

ve Yunanistan 'nin diplomatik zaferini konuşuyor

Haaretz gazetesi Ankara ile Washington arasında konusunda varılan anlaşmayla 'nin istediğini aldığını belirtti. Yunan gazeteleri de Türkiye'nin diplomatik zaferini kabullenerek, 'Ankara istediğini aldı' görüşünde birleşti.

İsrail ve Yunanistan Türkiye'nin zaferini konuşuyor
'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Ankara ile Washington arasında konusunda varılan anlaşmayla 'nin istediğini aldığını yazdı.İsrail basınının büyük bölümü Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin benzer başlıklara yer verdi. Haaretz gazetesi dünkü anlaşma için "ABD ve Türkiye, Kürtlerin bölgeyi boşaltması için geçici 'ateşkeste' anlaştı" başlığını kullandı.



Haberde, söz konusu anlaşmayla Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla planladığı kazanımları elde ettiğine vurgu yapıldı. gazetesi ise haberi, "Pence, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de 'ateşkeste' anlaştığını söylüyor" başlığıyla verdi. Gazetenin haberinde ABD'nin 'daki itibarının tüm zamanların "en düşük" seviyesinde olduğu yönündeki ifade dikkati çekti. Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı i24 News televizyonu, "Pence, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını geçici olarak askıya almayı kabul ettiğini söylüyor" başlığı ile izleyicilerine duyurdu.Haberde, Türkiye Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı askıya aldığını doğruladığını, ancak henüz bitmediğini açıkladığına işaret edildi.

TÜRKİYE'NİN ZAFERİ YUNAN BASININDA
Türkiye ile ABD arasındaki görüşme trafiğini yakından takip eden Yunan gazeteleri gelişmeyi okurlarına "Türkiye istediği sonuçları elde etti" görüşüyle duyurdu. BBCTürkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre Kathimerini gazetesi Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı 'Türkiye'nin ölçülerine göre anlaşma' başlığı ile duyurdu.

Gazetede ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Mike Pompeo'nun Ankara'da soğuk karşılanmalarına rağmen, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusundaki taleplerini kabul ettiklerini yazdı.

Haberde, Türkiye'nin 5 günlük süre içinde 'nin silahlarıyla birlikte bölgeden 32 km uzaklaştırılması, mevzilerinin ve ağır silahlarının imha edilmesi ile ilgili taleplerinin ABD yetkilileri tarafından kabul edildiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin de bölgedeki askeri operasyonlarına ara vermeyi kabul ettiği hatırlatıldı.

"Ef.Syntakton" gazetesi de diğer gazeteler gibi anlaşmanın Türkiye'nin lehinde olduğunu belirten manşeti altındaki haberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Bu anlaşmanın ateşkes anlaşması olmadığını, operasyonlara ara verildiğini ve Kobani konusunda ABD'ye hiçbir güvence verilmediğini açıkladığını" yazdı.

Yunan yayın organları son olarak, ABD Başkanı 'un hadsiz mektubundan sonra Başkan Erdoğan'ı tebrik eden tweet mesajına ve ABD'nin bu anlaşmadan sonra Türkiye'ye yönelik ambargolarını bütünüyle kaldıracağına dikkat çekti.

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