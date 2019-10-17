Bahçeli: "Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD ile anlaşmaya ilk yorum!
ABD il eTürkiye arasında gerçekleşen anlaşma hakkında açıklama yapan Devlet Bahçeli, "Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum." dedi.
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