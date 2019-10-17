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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 07:57

Genel Başkanı 'den ile anlaşmaya ilk yorum!

il eTürkiye arasında gerçekleşen anlaşma hakkında açıklama yapan , "Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum." dedi.

Devlet Bahçeli'den ABD ile anlaşmaya ilk yorum!

Bahçeli: "Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum."

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