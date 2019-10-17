Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.10.2019 13:40
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 13:44

/'dan insanlık dışı uygulama! Sivilleri canlı kalkan yaptılar

Resulayn’a yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, /’nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları ‘canlı kalkan’ olarak kullandıklarını söyledi.

YPG/PKK'dan insanlık dışı uygulama!

() askerleri, kontrolünü sağladıkları köyde /'nın kirli oyununu engelledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın canlı kalkan olarak kullandığı sivilleri teröristlerin elinden kurtardı. Suriye Milli (SMO) tarafından paylaşılan görüntülere, Liva Şükür El Şimal Tugayı komutanlarından 'nin, kurtarılan sivillerle diyaloğu yansıdı.



Görüntülerde, 'Sizi kim kurtardı' sorusuna bir genç, 'Suriye Milli Ordusu' cevabını veriyor. 'YPG/PKK size nasıl davrandı?' sorusuna ise, Suriyeliler, 'Çok kötü. Eşyalarımızı çalıyorlar, boş evlerde bırakıyorlar. Çıkmamıza da izin vermiyorlar. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz?' ifadelerini kullanıyorlar.

SMO komutanının, 'Canlı kalkan mı yapıyorlar' sorusunu ise 'Evet' karşılığını veriyorlar.

Ardından Yüzbaşı Halil Hayriyye, 'Biz kardeşiz. Sizi kurtaracağız ve sonrasında evlerinize, yurdunuza döneceksiniz?' diyor.

SMO askerlerinden bölgede çok sayıda ailenin, YPG/PKK tarafından evlerine hapsedildiği ve 'Canlı kalkan' olarak kullanıldığı bilgisi öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriYPG/PKK'dan insanlık dışı uygulama! Sivilleri canlı kalkan yaptılar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri