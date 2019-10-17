GaleriGüncel

PKK/YPG bu kez de 'Filistinli cesur kızı' kullandı! İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, birçok grubu rahatsız etmişti. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını ve vatandaşlarını korumak için terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemek amacıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçekleri ortaya çıktı. Harekat aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, son olarak da İsrail işgaline karşı Filistin direnişinin sembolü haline gelen "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin görüntüleri kullanıldı. İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri...

17.10.2019 11:19 - Son Güncelleme: 17.10.2019 11:19
PKK/YPG bu kez de 'Filistinli cesur kızı' kullandı! İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle YPG/PKK terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilen görüntüleri manipüle etme çabası Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Temimi'nin sembolleştiği görüntüleriyle sürdü.

PKK/YPG bu kez de 'Filistinli cesur kızı' kullandı! İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri

Ağabeyi 2012'de gözaltına alındığında Temimi'nin İsrail askerlerine karşı gösterdiği direnişin görüntülerini kullanan bir hesap, videodaki İsrail askerinin üzerine Türk bayrağı yerleştirerek, algı oluşturmaya çabaladı.

PKK/YPG bu kez de 'Filistinli cesur kızı' kullandı! İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri

Ağabeyi 2012'de gözaltına alındığında Temimi'nin İsrail askerlerine karşı gösterdiği direnişin görüntülerini kullanan bir hesap, videodaki İsrail askerinin üzerine Türk bayrağı yerleştirerek, algı oluşturmaya çabaladı.

PKK/YPG bu kez de 'Filistinli cesur kızı' kullandı! İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, birçok grubu rahatsız etmişti. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını ve vatandaşlarını korumak için terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemek amacıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçekleri ortaya çıktı. İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri...

PKK/YPG bu kez de 'Filistinli cesur kızı' kullandı! İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri

Sosyal medyada bir manipülatör, ABD Başkanı Donald Trump'a ait bir bina üzerine asılmış gibi tahrif edilen video görüntüsünü "(Trump) Kürt halkına ihanet etti ve Kürtleri öldürdü." şeklinde montajladı ancak pankartın altında "Greenpeace" yazısının unutulduğu görüldü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Resulayn'da komandolar ve SMO unsurları ev ev temizliğe başladı
Resulayn'da komandolar ve SMO unsurları ev ev temizliğe başladı