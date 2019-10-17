PKK/YPG bu kez de 'Filistinli cesur kızı' kullandı! İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, birçok grubu rahatsız etmişti. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını ve vatandaşlarını korumak için terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemek amacıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçekleri ortaya çıktı. Harekat aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, son olarak da İsrail işgaline karşı Filistin direnişinin sembolü haline gelen "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin görüntüleri kullanıldı. İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri...

17.10.2019 11:19 - Son Güncelleme: 17.10.2019 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





