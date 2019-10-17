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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 12:07

Son dakika: Görüntüler 'den! Bebek katili sivilleri böyle hedef aldı

'de terör örgütü / işgali altındaki bölgelerden, 'in ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırının güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, saldırının şiddeti görülüyor. Binaya sığınan ve koşuşturanların yer aldığı görüntülerde, bir annenin kucağındaki çocuğunu korumaya çalıştığı, yaralanan bir kişinin de yerde süründüğü yer alıyor.

'de terör örgütü / işgali altındaki bölgelerden, 'in ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırı anı bir binaya ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Binanın bahçesi, girişi ve içerisinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere, havan mermilerinin düştüğü ve saldırının şiddeti yansıyor.

Görüntülerde, havan mermisinin düşmesinin ardından patlama anı, oluşan tahribat ve vatandaşların paniği görülüyor.

Patlamadan sonra binaya sığınan ve koşuşturanların yer aldığı görüntülerde, bir annenin kucağındaki çocuğunu korumaya çalıştığı, yaralanan bir kişinin de yerde süründüğü görülüyor.

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