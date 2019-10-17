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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 13:34

Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Pence 'de

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan ile konusunu görüşmek üzere ’ye geldi. Heyet, Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.


Pence ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak 13.15'te 'na indi. Pence'i havalimanında yetkililer karşıladı. Pence ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.




ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyetini Ankara'ya getiren uçak da Pence'in uçağından yaklaşık 45 dakika önce Ankara'ya indi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.

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