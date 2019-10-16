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  • 17.10.2019 04:57
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 04:57

’de

ve ’na ilişkin ’ın imzasıyla ’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, 'nda açık bulunan İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'ne İlhan Kemal Tuğ, Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne Levent Erler, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcılığı'na Süleyman Ömür Budak ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Uygar Mustafa Sertel atandı.

Ayrıca Karara göre, A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney uygun görüldü.

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