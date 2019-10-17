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  • 17.10.2019 15:54
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 15:54

dan terör propagandasına gözaltı

'de üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan kentte terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli daha yakalandı.

Denizli'de terör propagandasına gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda daki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan kentte terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli daha yakalandı.

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