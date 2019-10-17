Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.
Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.
Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.
Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.
Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.
Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
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Mike pence bir siyonist maşasıdır.onun ağababaları söylemedikten sonra gelmez.onların amacı o bölgenin topraklarını parçalamakdır.Türkiye 40 km sınırdan her bölgeyi temizlemek zorundadır. O bölgelere mülteciler yerleşecek bunun parası da araplardan,ABD den,avrupa dan çıkmak zorunda dır. Yoksa gidenler gider.kalanlarda kalır ve o bölgelere yerleşir.artık abd türk para birimine saldırmakdan vazgeçsin.yoksa bedel ödemek zorunda kalırlar.artık şam zaten iran ve Rusya nin bölgesi. Lübnan da beraber.biz Türkiye olarak güvenliğimizi sağlarız, fakat geri kalan ülkeler için bu daha çok zordur.tabiki anlayana!
Zavallı bakışlar bununlamı bizi korkutacan pens
Pence' in suratına bir bakın kin akıyor teröristlerin uşağı süper devlet USA bunlardan müttefik olmaz incirlik artık devrede olmalıdır.
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