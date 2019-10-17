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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 17:39

Son dakika: Başkan Erdoğan - görüşmesi sona erdi

Son dakika haberi.. .Başkan 'ın, ABD Başkan Yardımcısı ile olan görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

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S&#220;PER T&#220;RKİYE 2071 SÜPER TÜRKİYE 2071

Mike pence bir siyonist maşasıdır.onun ağababaları söylemedikten sonra gelmez.onların amacı o bölgenin topraklarını parçalamakdır.Türkiye 40 km sınırdan her bölgeyi temizlemek zorundadır. O bölgelere mülteciler yerleşecek bunun parası da araplardan,ABD den,avrupa dan çıkmak zorunda dır. Yoksa gidenler gider.kalanlarda kalır ve o bölgelere yerleşir.artık abd türk para birimine saldırmakdan vazgeçsin.yoksa bedel ödemek zorunda kalırlar.artık şam zaten iran ve Rusya nin bölgesi. Lübnan da beraber.biz Türkiye olarak güvenliğimizi sağlarız, fakat geri kalan ülkeler için bu daha çok zordur.tabiki anlayana!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 17.10.2019 16:40
Veli Veli

Zavallı bakışlar bununlamı bizi korkutacan pens

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.10.2019 16:40
T&#252;rkiye candır Türkiye candır

Pence' in suratına bir bakın kin akıyor teröristlerin uşağı süper devlet USA bunlardan müttefik olmaz incirlik artık devrede olmalıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 17.10.2019 15:59
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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