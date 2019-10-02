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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 19:16

'te terör operasyonu! 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi

'te terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgeye düzenlenen " "nda araziye gizlenmiş 650 kilogram yaşam malzemesi bulundu.

Bitlis'te terör operasyonu
'te terör örgütü 'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş 650 kilogram yaşam malzemesi bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında PKK'lı teröristlere ait araziye gizlenmiş yaşam malzemesi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bölgeye düzenlenen "Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş 2019-51 Operasyonu"nda araziye gizlenmiş 650 kilogram yaşam malzemesi bulundu.

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