Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş 650 kilogram yaşam malzemesi bulundu
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında PKK'lı teröristlere ait araziye gizlenmiş yaşam malzemesi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında PKK'lı teröristlere ait araziye gizlenmiş yaşam malzemesi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Bölgeye düzenlenen "Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş 2019-51 Operasyonu"nda araziye gizlenmiş 650 kilogram yaşam malzemesi bulundu.
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