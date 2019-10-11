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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 20:31

dakika: /'lı teröristler sivilleri hedef aldı! 8 kişi şehit oldu, 35 kişi yaralandı

dakika haberine göre, ilçesinde /'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı.

Kalleşler sivilleri hedef aldı! 8 kişi şehit oldu

ilçesinde /'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı.

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