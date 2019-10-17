Son dakika: Bakan Selçuk'tan sınırda eğitime ara verilen okullar için açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınırda eğitime ara verilen okullar için açıklamada bulundu.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır.

Nakil yapmak isteyenler bu yıla özel kayıt yapabilecek. Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz.

Telafi eğitimi için gerekli planlamalar yapıldı. Ara tatillerde telafi programları yapılacaktır" diye konuştu.