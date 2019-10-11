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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 14:05

Son dakika: 'de gazetecilerin olduğu otele saldırı!

Son dakika haberine göre, Terör örgütü /PKK, Suriye'nin Kamışlı şehrinden Mardin'in ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere keskin nişancı tarafından ateş açtı. Saldırıda ölen olmazken 2 gazeteci yaralandı.

Mardin'in ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı'dan ateş açıldı. Saldırıda gazetecilerin bulunduğu binada cam kırıldı.

Bölgede görevli bir gazeteci, "Kamışlı'yı en iyi gören nokta. Obüs atışları başlamıştı. Takip etmeye gittiğimizde karşı taraftan keskin nişancı ateşiyle cam patladı. Kimseye bir şey olmadı" dedi.

Yaralı iki Anadolu Ajansı muhabiri, haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.





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