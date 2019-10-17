Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trump'a cevap

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan Trump'ın yaptığı açıklamalara cevap verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ortak çabamız bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyecek." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek,"Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" demişti.