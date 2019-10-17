Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.10.2019 23:16
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 23:29

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trump'a cevap

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan Trump'ın yaptığı açıklamalara cevap verdi. Başkan , "Bu ortak çabamız bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyecek." ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, "Terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Trump'a cevap

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan Trump'ın yaptığı açıklamalara cevap verdi. Başkan , "Bu ortak çabamız bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyecek." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak" ifadesini kullandı.

Başkanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek,"'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" demişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan'dan Trump'a cevap
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri