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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 23:13

: Buraya 'nin kararlı davranışıyla gelindiği kesindir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () , ABD ve 'nin 'de 'nin den çekilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, "Buraya Türkiye'nin kararlı davranışıyla gelindiği kesindir. Dileğimiz, terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi, Türkiye'mizin güven içinde olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Buraya Türkiye'nin kararlı davranışıyla gelindi

'da yapılan görüşmelerin ardından sağlanan mutabakata ilişkin Tatar, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Başbakan Tatar, "Barış Pınarı Harekatı'na 'nin nin dışına çıkacağı, silahlarını teslim edeceği güvencesiyle 5 gün ara verilmiştir. Buraya 'nin kararlı davranışıyla gelindiği kesindir. Dileğimiz, terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi, Türkiye'mizin güven içinde olmasıdır." ifadelerini kullandı.


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