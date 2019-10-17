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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 23:38

Son dakika: 'den anlaşmasına ilişkin ilk açıklama

, ile arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. i Guterres, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM'den Suriye anlaşmasına ilişkin ilk açıklama

i Antonio Guterres, ve arasında 'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Genel Sekreter Sözcülüğünden, Türkiye ve ABD arasında yapılan görüşmeler ve Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'deki krize etkili çözüm bulmak için hala uzun bir yol olduğu kaydedildi.

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