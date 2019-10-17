Masada da sahada da kazandık! Terör örgütü çekiliyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Başkan Erdoğan, dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı yaptığı teklifi ABD heyetine kabul ettirdi.

Görüşme sonrası ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıklama yaptı. Mike Pence yaptığı açıklamada YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çekileceğini açıkladı.

"YPG ÇEKİLİNCE HAREKAT DURACAK"

Pence yaptığı açıklamada, "YPG güvenli alandan çekilecektir. Barış Pınarı Harekati, YPG'nin çekilmesinden sonra duracaktır. Suriye'nin sınırında güvenlik sağlanacaktır. Ateşkes anlaşmasına ek olarak Türkiye ve ABD, Kuzey Suriye'de DEAŞ'ın faaliyetlerini durdurmaya karar vermiştir. Bunun içinde tutuklama tesisleri dair anlaşmalar vardır. ABD ve Türkyiye kırılgan insan hakları, özellikle etnik din topluluklarını korumak için ortak karar almıştır. Erdoğan'ın barışçıl bir adım atmasına oldukça minnettarız. 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Bu anlaşma sonucu birçok hayat kurtarılacak." İfadelerini kullandı.

"ATEŞKES DEĞİL, OPERASYONA ARA VERECEĞİZ"

Pence'in ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır." şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DİRAYETLİ LİDERLİĞİ SONUCUNDA İSTEDİKLERİMİZİ ALDIK"

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız."

BAŞKAN ERDOĞAN ŞARTINI AÇIKLAMIŞTI

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi için gereken şartı açıklamıştı.

'TERÖRİSTLER GÜVENLİ BÖLGEDEN ÇIKTIĞINDA HAREKAT SONA ERER'

Erdoğan, kendilerini arayarak teröristler adına talepte bulunanlara seslenmiş. "Madem terör örgütüyle bu kadar içli dışlısınız, madem terör örgütünü bu kadar seviyorsunuz ve kolluyorsunuz, madem masumların akan kanının değil de teröristlerin ezilen başlarının derdindesiniz, madem teröristlerin gönlünü etmek uğruna Türkiye'nin müttefikliğini hiçe saymayı göze alıyorsunuz, öyleyse size bir teklifimiz var." İfadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili operasyonu bitirme şartını şu sözlerle ifade etmişti:

"Bizim terörist bile olsa kimseyi taammüden öldürmek gibi bir niyetimiz zaten olamaz. Çünkü biz, sizler gibi değiliz. Yunus Emre'nin, Hz. Mevlana'nın, Şeyh Edebali'nin, Hacı Bayram Veli'nin torunları, öldürmek değil yaşatmak için çalışır. Suriye'deki sorunun en kestirme yolu... Bunun için de teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp, kurdukları tuzakları imha edip belirlediğimiz Güvenli Bölge'den dışarı çıksınlar. Bölgede bu dediğimiz yapıldığında, sadece teröristleri hedef alan Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacak. Gerçek derdi bölge halkının zarar görmemesi olan herkesin, bu teklife derhal olumlu cevap vermesi gerekir. Şayet dert bölge halkının can güvenliği değil de teröristlerin canını kurtarmak ise yine bu teklife olumlu cevap verilmesini bekleriz. Yok dert, terör örgütünün ülkemize yönelik saldırılarının ve bölge halkı üzerindeki baskısının devamı ise hiç kimse kusura bakmasın, böyle bir şeye rıza göstermeyiz. Bu yöndeki tekliflere de üstü örtülü veya açık tekliflere de eyvallah etmeyeceğimiz, bugüne kadarki tavrımızla herhalde anlaşılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı veya harekat alanındaki herhangi bir yerle ilgili kimseye bir söz verilmediğini vurgulayarak, "Ama Barış Pınarı Harekatı'ndan önce, başta Amerika olmak üzere Rusya, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, NATO, hepsini bilgilendirdik. Biz, bunları haber vermeden bunu yapmadık. Hepsini haberdar ettik, bilgilendirdik, adımları böyle attık. Soranlara sadece terör örgütünün, sınırlarımızın 30 kilometre uzağına çekilmesiyle ilgili sayısız defa tekrarladığımız duruşumuzu ifade ettik. Ne zaman ki Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan hat boyunca istisnasız bir şekilde 30-35 kilometrelik bir derinliği kontrol altına aldık, işte o zaman harekatımız sona erer. Bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi durduramaz." değerlendirmesinde bulunmuş, Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditlere ilişkin de "Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de diyoruz ki az dan az gider, çoktan çok gider." İfadelerini kullanmıştı.