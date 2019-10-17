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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 08:52

Son dakika: ’da karşı dan kara propaganda yapanlara

Son dakika haberine göre ’da 'na ilişkin da kara propaganda yapan terör örgütü yandaşlarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Sosyal medyadan kara propagandaya operasyon!

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı, na yönelik hesaplarından kara propaganda yapan, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek için kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yapan terör örgütü yandaşları hakkında gözaltı kararı çıkardı.

ŞAFAK OPERASYONU
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişilere şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerinin kapısı koçbaşıyla kırılarak içeri girildi.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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