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  • 16.10.2019 18:52
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 18:52

'da Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

'da, 'na ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü / ve /'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Sosyal medya teröristlerine geçit yok! Tutuklandı...

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'na ilişkin, terör örgütü propagandası yapan şüpheliye yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, terör örgütü / ve /'yi övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.D, Manavgat ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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