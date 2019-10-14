Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.10.2019 14:51
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 14:54

'nı karalama çalışmaları devam ediyor! "Türkler gazeteci öldürdü" dediler, çıktı!

'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı 'na karşı yapılan manipülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye'nin harekat sırasında 'da çalışan bir gazeteciyi öldürdüğü iddiaları yine boş çıktı. Sözde gazeteci olduğu için öldürüldüğü iddia edilen kişinin kıyafetleri ve elinde silah ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Öte yandan bu manipülasyona terör yandaşı Evrensel gazetesi yazarı da katıldı.

Türkler gazeteci öldürdü dediler, terörist çıktı

'nin başlattığı tüm kararlılığıyla devam ediyor. Harekatın 6. Gününde 550 öldürülürken, birçok bölge kontrol altına alınıp terörden temizlendi.

Harekatın ilk gününden bu yana bölgenin terörden temizlenmesini istemeyen yanlıları, "Türkiye sivilleri, gazetecileri vuruyor" yalanını ortaya attı.

Sosyal medya hesaplarından eski fotoğrafları paylaşarak manipülasyon yapmaya çalışan terör sevicileri bu kez de bölgede bulunan bir gazetecinin Türkiye tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

GAZETECİ DEDİLER TERÖRİST ÇIKTI!
haber ajansında muhabir gazeteci olduğu iddia edilen Seed Ehmed'in Türkiye tarafından vurulduğu yalanı sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı.

Ancak ANHA gazetecisi olarak tanıtılan kişinin PKK'lı bir terörist olduğu ortaya çıktı. Adı geçen kişinin PKK kıyafeti ve silah ile çekilen pozları iddiaların yalan olduğunu kanıtladı.

TERÖR SEVİCİ EVRENSEL GAZETESİ YAZARI DA MANİPÜLASYONA KATILDI!

Evrensel gazetesinde yazar olan da bu yalan haberi paylaşarak yayılmasına sebep oldu. (Takvim.com.tr)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBarış Pınarı Harekatı'nı karalama çalışmaları devam ediyor! "Türkler gazeteci öldürdü" dediler, terörist çıktı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri