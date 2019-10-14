Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm kararlılığıyla devam ediyor. Harekatın 6. Gününde 550 terörist öldürülürken, birçok bölge kontrol altına alınıp terörden temizlendi.

Harekatın ilk gününden bu yana bölgenin terörden temizlenmesini istemeyen PKK yanlıları, "Türkiye sivilleri, gazetecileri vuruyor" yalanını ortaya attı.

Sosyal medya hesaplarından eski fotoğrafları paylaşarak manipülasyon yapmaya çalışan terör sevicileri bu kez de bölgede bulunan bir gazetecinin Türkiye tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

GAZETECİ DEDİLER TERÖRİST ÇIKTI!

ANHA haber ajansında muhabir gazeteci olduğu iddia edilen Seed Ehmed'in Türkiye tarafından vurulduğu yalanı sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı.

Ancak ANHA gazetecisi olarak tanıtılan kişinin PKK'lı bir terörist olduğu ortaya çıktı. Adı geçen kişinin PKK kıyafeti ve silah ile çekilen pozları iddiaların yalan olduğunu kanıtladı.

TERÖR SEVİCİ EVRENSEL GAZETESİ YAZARI DA MANİPÜLASYONA KATILDI!

Evrensel gazetesinde yazar olan Fatih Polat da bu yalan haberi paylaşarak yayılmasına sebep oldu. (Takvim.com.tr)