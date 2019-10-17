Terör yandaşlarının Türkiye düşmanlığı Barış Pınarı Harekatı ile yeniden hortladı. Avrupa'yı mesken tutan PKK'lıların bulundukları ülkelerde yaşayan Türklere saldırıları arttı. Harekatın başından bu yana Almanya'da Türklerin işyerleri, Türk lokalleri ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı camilere 17 saldırı gerçekleşirken, bu saldırılarda 15 kişi yaralandı. Türk kurum ve işyerlerinin güvenliğini sağlayamayan Alman yetkililer ise saldırıların faillerini yakalayıp yargı önüne çıkaramadı. Belçika'nın Liege kentinde de 2 Türk genci PKK'lılar tarafından bıçaklandı. Avrupa'daki Türk misyonları da PKK yandaşlarının hedefinde. Almanya'da Türk Büyükelçiliği'ne ait bir araç kundaklanırken, İtalya'da ise Türk Konsolosluğu binasına saldırı düzenlendi.

PKK'NIN EYLEMİNE İZİN VERDİLER

Saldırıların yanı sıra Avrupa'nın birçok kentinde Barış Pınarı Harekatı'na karşı skandal gösteriler de düzenleniyor. Almanya'da terör örgütü yandaşları şu ana kadar 100 gösteri gerçekleştirdi. Bu gösterilerde PKK/YPG terör örgütüne ait yasaklı sembollerin kullanılmasına da izin verildi. PKK'lıların Hollanda'da düzenlediği gösteride ise İsrail bayraklarının yer alması dikkat çekti. Avrupa'nın seyretmekle yetindiği PKK'lılar şimdi de yeni eylemlere hazırlanıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesini durdurmak için Almanya, İsveç, Hollanda ve Belçika'da yarın eylemler düzenlenecek. Gösterinin afişleri Avrupa'daki birçok şehre asılırken, yakın dönemde Türkiye'nin birçok etkinliğini engelleyen ülkelerin PKK'lılara karşı tutumu ise tam bir çifte standart.

PKK ÜSSÜ GİBİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Avrupa ülkelerinin terör örgütü PKK/PYD'ye hoşgörüsü pes dedirtiyor. Almanya'da terör örgütü PKK'ya bağlı 200'den fazla dernek ve vakıf bulunurken, Berlin'de Türkiye'nin iadesini istediği PYD elebaşı Salih Müslüm'ün katıldığı bölücü mitinge de izin verdi. Belçika, PKK elebaşları Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar gibi teröristlere ev sahipliği yapıyor. Hollanda'da ise PYD'nin ofisi var.