Af yasası son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın af yasasını içinde barındıran ikinci yargı paketinin hazırlandığını açıklamasının ardından af bekleyen kader mahkumları ve aileleri, ikinci yargı paketinin ne zaman çıkacağını araştırmaya başlamıştı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay af yasasının çıkış tarihi konusunda bilgi paylaştı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişmelerin ardından ikinci yargı paketi yeniden gündeme geldi.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."