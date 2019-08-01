"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmeliğe göre yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekiyor. 'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik' RTÜK'ün bu hafta içinde yaptığı toplantıda oy çokluğuyla kabul edilmişti.





İkisi geçici toplam 26 maddeden oluşan yönetmelik, Mart ayında yapılan yasal değişikliklerin uygulama çerçevesini belirliyor ve internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayını yapan kuruluşları ile isteğe bağlı (on demand) olarak tanımlanan izleyicinin istediği içeriği istediği zaman izleyebildiği platformlarla ilgili düzenlemeleri içeriyor.

RTÜK'ün internetteki her türlü yayını denetleyip, cezalandırmasına olanak tanıyan yönetmelikle internet ortamında düzenli olarak yapılan her türlü yayın, dizi-film, televizyonlardaki dizilerin internet üzerinde yapılan yayını, bireysel TV ağı girişimleri, yurttaş haberciliği de denetim kapsamına alındı.





NETFLIX SAPKINLIĞIN BAŞ ADRESİ

Dünya çapında bir sapkınlık projesi olan LGBT, gerek dizi ve filmlerle, gerek siyasi kampanyalarla gerekse de uluslararası medya kuruluşları eli ile pedofili, eşcinsellik ve çocuk istismarını normalleştiriyor ve masumlaştırıyor. Uluslararası dizi ve film izleme platformu Netflix bünyesinde eşcinsellik temalı yayınlar öylesine çirkin ve ileri boyutta ki, açıkça sapkın ilişkiler ekrana getirilirken, çocuklar bille buna alet ediliyor. "3 Altında: Arcadia Hikâyeleri" adlı çocuk animasyon çizgi dizisinde, 9-10 yaşındaki kız çocukları öpüştürülüyor.

Ocak 2019'da Kuzey Caroline'deki (ABD) "eşcinsel haklarının çoğaltılması için" 60 milyon dolarlık harcama yapacağını açıklayan Netflix, yayınladığı dizi ve filmlerde yaş sınırı tanımadan açık açık eşcinsellik propagandası yapıyor.



Eskiden subliminal yöntemlerle yapılmaya çalışılan manipülasyon şimdilerde açık seçik ortaya konuluyor. Animasyonlarda kız çocuklarını öpüştüren Netflix, cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların saf akıllarını bulandırmaya çalışıyor.

Netflix'te yayınlanan "3 Altında: Arcadia Hikâyeleri" adlı çocuk animasyon çizgi dizisinin 2. sezonunda 9-10 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun öpüştüğü sahne konuldu.







Netflix'in "Ejderhalar Prensi" adlı çizgi dizisinde ise lezbiyen kraliçe ikilisi yer alıyor. Lezbiyen oldukları, uzun süre çocukların anlayamayacağı şekilde çok dolaylı şekilde ima edildi. Son bölümlere doğru ise bu lezbiyen çift öpüştürüldü.







Sinemalarda ailecek izlenen (ayrıca Netflix'te de yayınlanan) Leylekler çizgi filminin sonunda leylekler, eşcinsel çiftlere de çocuk getiriyordu.







Öte yandan yakın dönemde yayımlanan Türk film ve dizilerinde de eşcinsel karakterlere sistematik olarak yer veriliyor. Yardımsever ve naif karakterleri canlandıran eşcinsellerin seyirci gözünde olumlu bir imaja sahip olması amaçlanıyor..





NETFLIX'TEKİ EŞCİNSEL TEMALI YAPIMLAR

Netflix'in tüm dünyada pazarladığı "Le Casa de Papel" dizisinin 3. sezonunda da Helsinki isimli erkek karakterin eşcinsel ilişkisi, ilk sezonda Tokyo karakterinin bir kadınla öpüştürülmesi tamamen Batı kaynaklı eşcinselliği normalleştirme operasyonunun parçası olarak dikkat çekti.







Netflix'teki "Mother's Day" adlı Garry Marshall'ın yönettiği, Jennifer Aniston, Kate Hudson ve Julia Roberts'ın paylaştığı 2016 yapımı filmin yan karakterleri arasında bir lezbiyen çift var.





Netflix'te eşcinselliği özendirme dışında, eşcinselik eleştirileri de "homofobi" adı altında nerdeyse kriminalize ediliyor. "To Russia with Love" isimli 2004 yapımı belgesele yer veren Netflix, Rusya'daki eşcinsellik karşıtlığını "homofobi" adı altında eleştiriyor.

Netflix'teki bir eşcinsellik temalı yapım da "Floating (Das Floß!)". Julia C.Kaiser'ın yönettiği Almanya yapımı film lezbiyen bir gelin adayının ve nişanlısının birbirinden ayrı oldukları bir hafta sonunda ziyaretlerine gelen sürpriz isimlerle olan ilişkilerini konu alıyor.

"Pariah" isimli yapımsa Bronx'ta yaşayan bir lezbiyen genç kızın hem ailesine hem de arkadaşlarına açılmasının hikayesi üzerinden eşcinsellik propagandası yapıyor.









SAPKIN DİZİ VE FİLMDEN GEÇİLMEYEN PLATFORM: NETFLIX

Netflix'te eşcinsellik temalı sapkınlığın progandasını yapan diğer filmler ise şöyle:

Those People: Manhattan'da yaşayan genç bir eşcinselin sözde "aşk" arayış hikayesi. 2015 yapımda yine sapkın ilişkilerin ekrana boca ediliyor.

"Holding the man" adlı 2015 yapımı film de sapkın eşcinselliğin işlendiği film. "Futuro Beach" ise İspanyol yapımı boğulmaktan kurtardıkları adam aracılığıyla sapkın ilişki yaşayan iki eşcinselin hikayesini anlatıyor.

Netflix sapkın ilişkilerin propagandasını öylesine ileri götürdü ki, "Fourth Man Out" isimli yapımda Chris'in eşcinsel olarak açılma hikayesi diye sunulan rezalete bile yer verdi.

