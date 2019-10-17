Elazığ merkez ve Kovancılar ilçesinde, sosyal medyada harekata ilişkin terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Elazığ merkez ve Kovancılar ilçesinde, sosyal medyada harekata ilişkin terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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