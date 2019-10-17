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  • 17.10.2019 18:04
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 18:04

sanığı eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada, eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ'cü eski öğretmene hapis cezası

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülsen Atayeter ile avukatı katıldı.

Sanık Atayeter, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.


Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "Mestan" kullanıcı adıyla ByLock kullandığını, yanında pos cihazıyla meslektaşlarını örgütün gazetesine abone yapmak için çabaladığını ve örgüt adına "yardım" adı altında para topladığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Atayeter'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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