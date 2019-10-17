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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 14:35

Son dakika: Külliye'de kritik görüşme! İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kalın-Lavrentyev görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi konusunda mutabık kalındı.

Külliye'de Rusya ile kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda Barış Pınarı Harekatı, İdlib ve Münbiç gündemi özelinde stratejik konular görüşüldü. Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerini giderme ve Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla yapıldığı vurgulandı.

PYD/PKK/YPG ve DAEŞ dahil tüm terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi ve bu konuda Türkiye-Rusya arasındaki işbirliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. Toplantıda siyasi çözüm süreci ve anayasa komitesi çalışmaları konusunda kaydedilen gelişmeler de değerlendirildi.

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