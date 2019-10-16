Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu."
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