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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 20:19

MSB'den açıklama: ’nda 653 terörist öldürüldü

, ’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplamda 653 olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu." ifadelerine yer verildi.

MSB açıkladı... İşte öldürülen terörist sayısı

, devam eden 'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu."

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