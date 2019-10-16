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  • 16.10.2019 18:44
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 19:03

ile çaresiz kalan terör örgütü /'ye kara propaganda desteği! İşte yalanlar ve gerçekler

Uluslararası yayın kuruluşları tüm gazetecilik ilkelerini çiğneyerek yalan haberlere imza atıyor ve karşıtı bir algı oluşturmaya çalışıyor. Türkiye sadece teröristlerle değil, aynı zamanda bu kara propaganda ile de mücadele ediyor. Yabancı kanallar, terör örgütünün "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanına destek oluyor. 'ın 'dan yayın yapan El Arabia kanalı, ABC, News bunlardan sadece bir kaçı...

'nin sivillere yönelik katliam yaptığı algısı oluşturmaya çalışan, yalanlarla bu algıya destek veren uluslararası yayın kuruluşları, gerçeğin böyle olmadığını iyi biliyor. Bu yüzden, Türkiye'nin tepkileri ve gerçekleri ortaya koymasından sonra bazı kanallar özür diliyor, ancak ardından bir başka yalanı ekranlarına taşıyor.

TERÖRİSTLER NEDEN ETEK GİYER?
'nda Türkiye'nin en hassas olduğu konuların başında siviller geliyor. Bu öncelik sebebiyle harekatta çok dikkatli davranılıyor, deyim yerindeyse santim santim ilerleniyor. Sivillere zarar gelmesin diye her türlü önlem alınıyor.

/'li teröristler de bu gerçeği iyi bildikleri için, üzerlerindeki elbiseleri çıkarıp sivil kıyafet giyerek kaçmaya çalışıyor.

Bazılarının ise etek giyerek kaçtıkları görülüyor.

GAZETECİ DEDİLER TERÖRİST ÇIKTI!
ANHA haber ajansında muhabir gazeteci olduğu iddia edilen Seed Ehmed'in Türkiye tarafından vurulduğu yalanı sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı.

Ancak ANHA gazetecisi olarak tanıtılan kişinin PKK'lı bir terörist olduğu ortaya çıktı. Adı geçen kişinin PKK kıyafeti ve silah ile çekilen pozları iddiaların yalan olduğunu kanıtladı.

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