Başkan Erdoğan'dan dünyaya Suriye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı başlatılan harekatla ilgili T.C. Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımı retweet etti. Söz konusu paylaşımda "Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere ve teröristlere karşı mücadele ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan'ın harekatla ilgili dünyaya verdiği mesaj şöyle: