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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 17:19

Başkan Erdoğan'dan dünyaya mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere ve teröristlere karşı mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan dünyaya Suriye mesajı

Başkan 'de terör örgütleri / ve 'a karşı başlatılan harekatla ilgili T.C. Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımı retweet etti. Söz konusu paylaşımda "Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere ve teröristlere karşı mücadele ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan'ın harekatla ilgili dünyaya verdiği mesaj şöyle:

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