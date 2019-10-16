MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 3 haftalık dinlenme sürecinin ardından yeniden mesaiye başlayan Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarını paylaştı.



Geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığının ardından dinlenme sürecini tamamlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta başında genel merkeze gelerek yeniden mesaiye başlamıştı.





Pazartesi günü genel merkezde partilileri selamlayan Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti.

Semih Yalçın'ın paylaştığı fotoğraflarda, Bahçeli'nin saklını kestiği görüldü. Yalçın o fotoğrafın altına, "Devlet bahçeli demek; kararlılık, yenilmez azim ve sarsılmaz irade demektir" notunu da düştü.



