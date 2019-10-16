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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 16:56

Sakallı haliyle gündeme gelen lideri 'den

Rahatsızlığının ardından mesaiye başlayan lideri 'nin sakallı hali çok konuşulmuştu. Bahçeli'nin sakallarını kestiği görülen ları paylaşıldı.

Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraf

Genel Başkan Yardımcısı , 3 haftalık dinlenme sürecinin ardından yeniden mesaiye başlayan 'nin fotoğraflarını paylaştı.

Geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığının ardından dinlenme sürecini tamamlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta başında genel merkeze gelerek yeniden mesaiye başlamıştı.

Pazartesi günü genel merkezde partilileri selamlayan Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti.

Semih Yalçın'ın paylaştığı fotoğraflarda, Bahçeli'nin saklını kestiği görüldü. Yalçın o fotoğrafın altına, "Devlet bahçeli demek; kararlılık, yenilmez azim ve sarsılmaz irade demektir" notunu da düştü.

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