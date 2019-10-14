Şırnak'ın Silopi ilçesinde "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan HDP'li Silopi Belediye Meclisi üyesi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bildiri dağıtarak terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Silopi Belediye Meclisi üyesi F.S'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.S, tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.