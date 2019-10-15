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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 20:12

dan terör propagandasına 5 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul’da dan 'na ilişkin terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin tutuklandığını bildirdi.

Terör propagandasına geçit yok! Tutuklandılar...

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, paylaşımlarında 'nı protesto adı altında terör propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla 9 Ekim'de operasyon başlatıldığı ifade edilen açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sivillerin hedef alındığına yönelik gerçek dışı içeriklerle terör örgütü propagandası yaptıkları değerlendirilen 6 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklandığı, birinin de ifadesinin alınarak savcılıkça serbest bırakıldığı kaydedildi.

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