

Türkiye, Suriye'deki terör örgütlerini yok etmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, bu duruma karşı çıktı. Sözde müttefik ülkeler Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız oldu ve terör örgütlerine siyasi desteğini açıkça dillendirmekten geri durmadı.





"DEAŞ'la mücadele ediyorlar" bahanesi adı altında YPG'yi koruyup kollayan ülkelerin, görmedikleri gerçekler var. Bu gerçeklerden biri de YPG'nin DEAŞ ile olan kirli işbirliği.

DEAŞ'TAN DEVŞİRME TERÖRİST

Gündeme bomba gibi düşen görüntülerde YPG'li teröristlerin, yakaladıkları DEAŞ'lı teröristleri kendi saflarına kattığı görülüyor.







YPG'LİLER DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ SERBEST BIRAKMIŞTI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.Varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi.







AÇIK KAPILAR DİKKAT ÇEKTİ

Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti.



