Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

PKK/YPG'NİN KİRLİ SIRLARI DA BİR BİR ORTAYA DÖKÜLÜYOR

ABD'nin YPG'ye yaptığı silah yardımları için "DEAŞ ile mücadele ediyorlar" bahanesini gerekçe gösterdiği biliniyor. Fakat ABD'nin YPG için "DEAŞ ile mücadele ediyor" savunması boşa çıktı.

YPG/PKK SURİYE'DE DAHA ÖNCE ELE GEÇİRDİĞİ DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN TUTULDUĞU KAMPI YAKARAK KAÇMALARINI HAZIRLADI

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de daha önce ele geçirdiği DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu kampı yakarak kaçmalarını hazırladı. Yangın nedeniyle boşalan kampta yaklaşık 5 bin kişi bulunuyordu.

YPG/PKK DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN CEZAEVİNDEN KAÇMALARINA İZİN VERDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamının dışında olan bir bölgede terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulundurduğu hapishaneden DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasına göz yumdu.

YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti.

DEAŞ'lı teröristlerin cezaevinden kaçmalarına izin verdiği öğrenilen terör örgütü YPG/PKK'nın bu gelişmeyi yeni bir algı operasyonuna çevirmek istediği belirtildi..

Terör örgütü PKK'nın yayın organında yer alan görüntülerde, açıklama olarak da "Türkiye saldırdı, DEAŞ'lılar sahipsiz kaldı" kara propagandasına yer verildi.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLER DEAŞ'LI ÇIKTI

Terör örgütü YPG/PKK, harekatından başından bu yana dünyayı DEAŞ'lıları serbest bırakmakla tehdit ediyordu.

Sosyal medyada ise yakalanan teröristlerden 2'sinin eskiden terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, terör örgütü YPG/PKK tarafından silahlandırılıp Türkiye'ye karşı savaşmaları için Tel Abyad'a gönderildiğine ilişkin iddia ve görüntüler ortaya çıktı.

Yaşanan gelişmenin ardından YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı'na karşı terör örgütü DEAŞ'tan devşirdikleri teröristleri de sahaya sürdükleri tahmin ediliyor.

DEAŞ-ABD-PKK'NIN İTTİFAKINI GÖZLER ÖNÜNE SEREN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

DEAŞ-ABD-PKK'nın ittifakını gözler önüne seren görüntüler ortaya çıkmış Rakka'da sıkışan en az 350 DEAŞ'lı terörist, ABD ve PKK/PYD ile anlaşarak şehirden tahliye edilmişti. O görüntüler kamuoyu ile paylaşılmıştı. ABD öncülüğündeki askeri koalisyon ise 350 DEAŞ'lının "gizli anlaşma" ile tahliye edildiğini kabul etmişti.

(İşte kaçış anı...)

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER, ABD VE PKK/PYD İLE ANLAŞARAK ŞEHRİ KONVOYLAR HALİNDE TERK ETMİŞTİ

2017 Ekim ayında yüzlerce DEAŞ'lı terörist, ABD ve PKK/PYD ile anlaşarak şehri konvoylar halinde terk etmişti. Yayınlanan görüntülerde, DEAŞ'lı teröristlerin ABD ile PKK/PYD koruması altında şehri terk ettiği görüldü. Kanlı ittifakın görüntüleri ise ortaya çıkmıştı.

(Kaçış güzergahının yapıldığı an)

ABD "GİZLİ ANLAŞMA" İLE TAHLİYEYİ KABUL ETTİ

Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Bu sır değildi. Biz Rakka'nın düşürülmesinden sonra 19 ve 14 Ekim'de yaptığımız açıklamalarda Rakka Sivil Konseyi, SDG ve bölgenin aşiret büyükleriyle yapılan anlaşmadan bahsettik. Amaç Rakka'daki sivillerin daha fazla kayıp olmadan çıkartılmasıydı. Bu nedenle de bir anlaşma yapıldı." ifadesini kullanmıştı.

ABD'NİN RAKKA OPERASYONUNU NEDEN TÜRKİYE İLE DEĞİL DE PYD İLE BİRLİKTE YAPTIĞI ŞİMDİ DAHA İYİ ANLAŞILIYOR

Suriye'de DAEŞ,PYD ile anlaşarak silahları ile beraber Rakka'dan çekildi. ABD itiraz etmeyerek bu durumu destekledi. ABD'nin Rakka operasyonunu neden Türkiye ile değil de PYD ile birlikte yaptığı şimdi daha iyi anlaşılıyor.

(Kaçış anı...)

RAKKA'NIN PKK'NIN ELİNE GEÇMESİNİ ZAFER GİBİ DUYURMUŞLARDI

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Rakka kentini, DEAŞ'tan almıştı. ABD eliyle işgal edilen Rakka, PKK'ya teslim edilmişti. Teröristler, şehrin merkezine teröristbaşı Öcalan'ın posterlerini asmıştı. Gizli anlaşmanın görüntülerini paylaşan BBC dahil birçok Batılı yayın organları ise, Rakka'nın PKK'nın eline geçmesini zafer gibi duyurmuştu.