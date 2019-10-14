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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 16:08

Son dakika: 'liler 'lı teröristleri kaçırdı! İşte o hapishaneden görüntüler...

Son dakika haberi... Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ’li teröristlerin içerideki ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'li teröristlerin içerideki 'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.Varılan mutabakat kapsamında 'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi.



AÇIK KAPILAR DİKKAT ÇEKTİ
merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti.



ELEBAŞININ POSTERLERİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI
YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.



BAKAN AKAR AÇIKLAMIŞTI
Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük" ifadelerini kullanmıştı.



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