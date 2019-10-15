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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 11:56

’den flaş harekat açıklaması: "'nin kendisini savunmak için..."

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı hakkında açıklama yapan Savunma Bakanı Ben Wallace, "Türkiye, İngiltere'de de terör örgütü sayılan gibi gruplardan kaynaklanan bir tehdit altındaydı, halen öyle ve Türkiye'nin kendisini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması zaruri." ifadelerini kullandı.

İngiltere’den flaş harekat açıklaması: Türkiye'nin kendisini savunmak için...

gazetesinin herine göre, dün 'da gerçekleşen Parlamenter Asamblesindeki oturumda konuşan Wallace, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'nı değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN GEREKENİ YAPMASI ZARURİ
Wallace, "Türkiye, 'de de terör örgütü sayılan gibi gruplardan kaynaklanan bir tehdit altındaydı, halen öyle ve Türkiye'nin kendisini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması zaruri." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi hedef alan Alman parlamenterin askeri harekatının Birleşmiş Milletler sözleşmesinin "kendini savunma" kavramı kapsamına girip girmediği ve NATO'nun ortak savunmayı öngören 5. maddesi kapsamında sayılıp sayılmayacağı sorusu üzerine Wallace, "Bu, bu şekilde gelişmesini istemediğimiz bir durum. Ancak olan oldu ve biz bu süreçte insan haklarına riayet edilmesini temine çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İngiliz basını, İngiltere'nin dün yapılan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında gündeme getirilen Türkiye'ye toplu silah ambargosuna da itiraz ettiğini ve bu yönde ortak karar alınmasını önlediğini iddia etmişti.

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