Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.10.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 18:32

Suriye Milli askerleri ’ya gönderildi

Suriye Milli askerleri otobüslerle 'na katılmak üzere Kilis üzerinden ’ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatların devam edeceği bildirildi.

SMO askerleri Şanlıurfa’ya gönderildi

Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile 'na katılmak üzere 'ya hareket etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatların devam edeceği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSuriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa’ya gönderildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri