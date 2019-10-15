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  • 15.10.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 18:39

lı Bakan: ile işbirliğimiz bozulmaz

Avrupa Birliği () ve Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmtro Kuleba, 'nın beş yıl önce ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndan uluslararası hukuka aykırı şekilde Rusya Parlamentosu'na seçilen milletvekillerinin 'ye resmi ziyaret yapmasının olumsuz bir gelişme olduğunu, fakat bu olayın tek başına Türk-Ukrayna ilişkilerini bozmayacağını söyledi.

Açık açık söyledi: Türkiye ile işbirliğimiz bozulmaz

Başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında , Kırım'dan uluslararası hukuka aykırı şekilde Parlamentosu'na seçilen milletvekillerinin 'ye resmi ziyarette bulunmasının, Türkiye ile ilişkilerde olumsuz bir unsur meydana getirdiğini ifade etti.

Bakan, diğer taraftan, Türkiye ile Ukrayna'nın 'deki stratejik ortaklığının derin olduğunu, iki ülkenin de Rusya'nın Karadeniz havzasında nüfuzunun artmasını istemediklerini ve bu nedenle bu olayın tek başına, özellikle de çerçevesinde Türk-Ukrayna ilişkilerini bozacak bir mesele olmayacağını ifade etti.

"DAHA ÇOK BEKLERSİNİZ"
Basın toplantısında, Ukrayna'nın yeni yönetiminin, NATO ve entegrasyonu politikasına bağlı bir politika sürdüreceğini belirten Bakan Kuleba, "Yeni yönetimin NATO'yla işbirliğine son vereceğini düşünenler, daha çok bekler" diye konuştu.


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