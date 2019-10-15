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  • 15.10.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 10:48

gazileri ’i kilitledi: “Allah rızası için bizi de alın!”

’nin güney sınırlarındaki terör örgütü tehdidine karşı düzenlediği , Türkiye’yi birleştirdi. ()'e başvuru yapan yüzlerce gazisi operasyona katılmak istiyor.

15 Temmuz gazileri CİMER’i kilitledi

Başkomutan 'ın talimatı ile Fırat'ın Doğusu'na başlatılan devam ederken tek yürek oldu.

()'e başvuru yapan yüzlerce gazisi mesajları ile operasyona katılmak istediğini iletti.

CİMER'e yazan 15 Temmuz gazilerinden Hüseyin Köse mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Cumhurbaşkanım. Ben 15 Temmuz gazisi Hüseyin Köse. Başlamış olan Barış Pınarı Harekatı'nda ordumuza katılarak cephede güvenliğimize göz diken teröristlerle savaşmak için hazır olduğumu onlara katılmayı çok istediğimi verilecek emirle istenilen yerde olacağımı bildirir, Allah rızası için sizden onay beklediğimi iletmek isterim. Yüce Allah askerimize ve devletimize muvaffakiyet versin. Rab'bim yar ve yardımcımız olsun."

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