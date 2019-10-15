Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Fırat'ın Doğusu'na başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken Türkiye tek yürek oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e başvuru yapan yüzlerce 15 Temmuz gazisi mesajları ile operasyona katılmak istediğini iletti.

CİMER'e yazan 15 Temmuz gazilerinden Hüseyin Köse mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Cumhurbaşkanım. Ben 15 Temmuz gazisi Hüseyin Köse. Başlamış olan Barış Pınarı Harekatı'nda ordumuza katılarak cephede güvenliğimize göz diken teröristlerle savaşmak için hazır olduğumu onlara katılmayı çok istediğimi verilecek emirle istenilen yerde olacağımı bildirir, Allah rızası için sizden onay beklediğimi iletmek isterim. Yüce Allah askerimize ve devletimize muvaffakiyet versin. Rab'bim yar ve yardımcımız olsun."