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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 22:41

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede Macron’a, Barış Pınarı Harekatı’nın amaçlarını anlattı.

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatarak, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, harekatın bölgesel ve küresel barış ile istikrara sunacağı katkıları da ifade etti.

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