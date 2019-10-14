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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 21:15

Başkan Erdoğan'ın 'da temasları sürüyor

Başkan , İlham Aliyev tarafından verilen akşam yemeğinde () 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'da temasları sürüyor

Başkan , İlham Aliyev tarafından verilen akşam yemeğinde () 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldi.

Expo Cafe'de verilen akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı yemekte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, kurucu Cumhurbaşkanı , Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Macaristan Başbakanı da yer aldı.


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