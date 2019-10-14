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Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyaretinden ilk kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'nın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Erdoğan, Aliyev'le görüştükten sonra Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı'na katılacak.

14.10.2019 14:58 - Son Güncelleme: 14.10.2019 14:59
Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyaretinden ilk kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13.50'de 7'nci Türk Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Erdoğan'ı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov karşıladı.

Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyaretinden ilk kareler

Erdoğan sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmeye geçti.

Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyaretinden ilk kareler

Başkan Erdoğan'a Bakü temaslarında eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyaretinden ilk kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü temaslarının ilk gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştükten sonra Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı'na katılacak.

Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyaretinden ilk kareler

Erdoğan, temaslarının ikinci gününde 7'nci Türk Konseyi Zirvesi'ne katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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