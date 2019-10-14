Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyaretinden ilk kareler

Başkan Erdoğan'a Bakü temaslarında eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

