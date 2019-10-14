Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyaretinden ilk kareler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'nın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Erdoğan, Aliyev'le görüştükten sonra Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı'na katılacak.
14.10.2019 14:58
- Son Güncelleme: 14.10.2019 14:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13.50'de 7'nci Türk Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Erdoğan'ı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov karşıladı.
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