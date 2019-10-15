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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 16:54

Son dakika: Bakanlık duyurdu! ve DEAŞ'a büyük darbe

Son dakika haberine göre ndan, son 3 günde /'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlık duyurdu! PKK ve DEAŞ'a büyük darbe

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütleri / ile DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan 63 operasyonda, 245 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde gerçekleştirilen 44 operasyonda ise 146 kişi yakalandı.

Operasyonların devam ettiği belirtildi.

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