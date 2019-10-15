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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 16:28

'ndan 'nı baltalayacak iftira: teröristleri...

Genel Başkanı Kemal partisinin grup toplantısında 'nin 'nı baltalayacak karalamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "'de yaralanan teröristleri Türkiye'ye getirip gizli gizli tedavi edip tekrar Suriye'ye gönderdiler. Dost mu kazanırız böyle?" diyerek iftira attı. Sözlerine dan tepki yağdı: Kılıçdaroğlu varken düşmana ne gerek var?

Kılıçdaroğlu'ndan ihanete varan sözler!

Genel Başkanı Kemal partisinin grup toplantısında aleyhinde çok ağır karalama ve iftiraları peş peşe sıraladı. Türkiye'nin teröristleri tedavi ettirip 'ye gönderdiği yalanını atan Kılıçdaroğlu, gibi çok kritik bir operasyonda tıpkı Batılı medya kuruluşları gibi davrandı. Bu sözler da çok yle karşılanırken "Kılıçdaroğlu varken düşmana ne gerek var?" yorumunda bulundular.

TÜRKİYE'YE ÇİRKİN İFTİRA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Suriye'ye silah gönderdiler. Suriye'ye dünyanın her tarafından teröristleri toplayıp Türkiye üzerinden gönderdiler. Suriye'de yaralanan teröristleri Türkiye'ye getirip gizli gizli tedavi edip tekrar Suriye'ye gönderdiler. Dost mu kazanırız böyle? Yanlış mı söylüyoruz? Hayır doğruyu söylüyoruz. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovmak değil, doğru söyleyeni dokuz köyde karşılamak gerekir." diyerek skandala imza attı.

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