DEAŞ’ın finansal kaynaklarına ağır darbe!

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı operasyonun ardından Batı ülkelerinin yürüttüğü DEAŞ algısını çökertecek bir operasyona imza attığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, MASAK istihbaratıyla terör örgütü DEAŞ'ın illegal para transfer sistemi 'hawala' zinciri çökertildi.



İLLEGAL ZİNCİR

Türkiye ve Suriye'de bulunan, örgütün paravan olarak kullandığı kuyumcu veya döviz büroları üzerinden örgüt mensuplarının illegal para transferi yaptığı belirlenince, MASAK aracılığıyla milyonlarca dolar paraya bloke konuldu. Emniyet güçleri tarafından DEAŞ'ın ülkelerarası para transferini yöneten kişilere de operasyon yapıldı. Birçok kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin DEAŞ'a yönelik operasyonlarıyla örgütün nakit kuryeciliği sistemi hawala deşifre edildi.

MASAK, söz konusu illegal döviz zincirlerinden Al-Haram, Al-Hebo, Al-Khalidi ve Saksouk'u 9 Ekim'de ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) terör listesine konulmasından çok önce 2016-2017 yıllarında istihbarat ile kolluk birimleriyle yürütülen anlık ve etkin bilgi değişimi sayesinde izlemeye alarak analiz etti. Kurum, ulaştığı sonuçları ilgisine göre istihbarat, kolluk ve savcılık makamlarıyla paylaştı.

Kayıtlı ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen çok yüklü miktarlarda yurtiçi veya yurtdışı para transferi yapan ya da hesaplarına olağandışı miktarlarda ve özellikle vekaletle nakit yatırma/çekme işlemi yapan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin şüpheli işlem bildirimleri ile kolluk ve istihbarat birimlerinden yapılan bilgi paylaşımları üst üste bindirilerek mercek altına alındı.

HESAPLAR BLOKE EDİLDİ

Ağustos 2018'de istihbarat ve kolluk birimlerinden intikal eden bilgilerle MASAK tarafından yapılan analizler neticesinde tespit edilen ve Al-Khalidi ile Al-Hebo illegal döviz zinciri içinde yer aldıklarından şüphelenilen 18 şahıs ve 5 şirketin finansal kuruluşlar nezdindeki hesapları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla 7 gün süreyle bloke edildi. Konu hakkındaki rapor savcılığa intikal ettirildi. MASAK tarafından yapılan analiz çalışmaları sonunda, illegal hawala zinciri işleten şahıslar hakkında hem terörizmin finansmanı suçu hem de lisanssız şekilde ödeme kuruluşu faaliyetlerinde bulunmak suçlarından savcılık makamlarına suç duyurusunda bulunuldu. MASAK'ın analizlerinde lisanslı ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği halde illegal hawala zincirlerinin finansal trafiğine bulaştığı tespit edilen ödeme kuruluşları acenteleri hakkında da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bilgilendirildi.



HAWALA EN RİSKLİ ALAN

İllegal hawala zincirleri, Türkiye tarafından, DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin fon transferleri açısından en riskli alan olarak görülüyor ve kurumlararası eşgüdümle bu yapılanmalar kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemi (AML/CTF) açısından öncelikli alanlar olarak değerlendiriliyor.



10 İLDE 27 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Hawala zincirlerinin Türkiye'nin farklı illerindeki mensuplarının bu bilgiler üzerinden MASAK tarafından izleri sürüldü. Bu analiz çalışmaları sayesinde Al-Haram, Al- Hebo, Al-Khalidi ve Saksouk isimli illegal hawala zincirleriyle ilişkide olduğu değerlendirmesine ulaşılan birçok gerçek ve tüzel kişi hakkında ilgisine bilgi notları ve raporlar gönderildi. Al-Haram'la ilişkide olduğu bilgisine ulaşılan Türkiye'nin 10 ilindeki 24 gerçek kişi ve 3 tüzel kişi hakkında da bu kapsamda gereği yapıldı.